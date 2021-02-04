فيلم “سوريون” القيمة والهدف في سجن دير الزور

دير الزور- مساعد العلي

قدّم المركز الثقافي العربي بدير الزور في صالة السجن المدني لقسمي الأحداث والنساء، فيلماً وثائقياً حمل عنوان “سوريون”، تدور أحداثه في سورية خلال فترة الأزمة والممارسات التي قام بها تنظيم “داعش” الإرهابي، ويحكي الفيلم قصة زينة وريم وهما امرأتان تنتميان لمكان واحد في أرض الوطن، وتعيشان ظروفاً قاهرة يتقاطع مصيرهما مع يوسف ووالده، في جملة من الأحداث التي تحاول رواية ما يحدث في سورية في أتون لحظة النزف والألم.

العمل من تأليف وإخراج باسل الخطيب واستشارة درامية ديانا جبور، تمثيل: كاريس بشار، ميسون أبو أسعد، محمود نصر، محمد حداقي، علاء قاسم، جابر جوخدار.

مدير المركز الثقافي العربي في دير الزور أحمد اليساوي تحدث عن الفيلم بالقول: هذه الفعاليات التي نشترك بها مع إدارة السجن المدني تأتي ضمن عمل دائم ومستمر، ففئة النزلاء في السجن لها خصوصيتها التي نريد أن نوصل لها أفكاراً لتتبلور في تعريف أفكارهم، وهي في الوقت نفسه تغني ثقافتهم. أما عن فكرة الفيلم فقال اليساوي: الصور المرئية والحركية ذات القيمة والهدف هي الأكثر وصولاً للمتلقي، لذلك كان اعتماد وزارة الثقافة على هكذا أفلام تصبّ في هذا الاتجاه.