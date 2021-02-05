أسعار اللحوم والبيض والأسماك تحلق مجدداً!

طرطوس- رشا سليمان

سجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً قياسياً جديداً خلال الأيام الماضية في محافظة طرطوس، حيث وصلت أسعار الفروج إلى 4500 ليرة للكيلو غرام الواحد بارتفاع نحو 1000 ليرة عن الأسبوع الماضي، كما تجاوز سعر صحن البيض في بعض أحياء المدينة 6500 ل.س وتباع البيضة الواحدة ما بين 225 و 250 ل.س!.

وأوضح محمد إبراهيم مدير عام منشأة دواجن طرطوس أن ارتفاع أسعار مادة بيض المائدة تخضع لسياسة العرض والطلب، وفي هذه الفترة عرض مادة البيض قليل بسبب إحجام المربين في القطاع الخاص عن تربية الدجاج البياض بسبب ارتفاع سعر المواد العلفية. ولفت ابراهيم إلى أن المنشأة تعمل على التدخل الإيجابي بسعر مادة البيض وتباع في منافذها بـ 5800 ل.س للطبق الواحد، وتوجد هذه المنافذ على طريق عام طرطوس صافيتا، وقرب مركز الانطلاق الجديد ومركز قرب سوق الهال، ويتمّ البيع دون أية عقبات. كما لفت مدير المنشأة إلى ضرورة توفر المواد العلفية بأسعار مقبولة كونها تشكل 70% من تكلفة الإنتاج.

ووصل ارتفاع سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الضأن إلى 17 ألف ليرة بارتفاع 2000 ل.س بالرغم من انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة لمثل هذه المواد الغذائية التي تحقق فائدة غذائية كبيرة، كما ارتفعت أسعار الأسماك كغيرها من المواد الغذائية، حيث وصل سعر سمك اللقس إلى ما بين ١٥ و ٣٠ ألفاً للكيلو الواحد حسب نوع الحبة كبيرة أو صغيرة، عدا بعض الأنواع الشعبية التي توجد بالأسواق بسعر من ٥ – ٧ آلاف ليرة للكيلو الواحد وهو لا يكفي أسرة متوسطة. وبالرجوع للأسباب بيّن عادل تنبوك رئيس جمعية الصيادين في طرطوس أن إنتاج الأسماك بالصيف أكثر منه في الشتاء، وذلك يعود للأحوال الجوية العاصفة التي تمنع الصيادين من الخروج للصيد بشكل يومي، إضافة إلى عدم وجود الأسماك المهاجرة في البحر خلال الشتاء، وإنما تتواجد بكثرة مع بداية الشهر الخامس واستقرار الطقس، ما يؤثر سلباً على عرض الأسماك في السوق وقلة توفرها مسبباً الارتفاع الذي تشهده أسعارها.

وعن دور التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس لضبط الأسواق، لفت مديرها يوسف حسن إلى أنه يتمّ الوقوف على الواقع الفعلي للمنتج، وإضافة هوامش الربح لحلقات الوسائط التجارية لتجار المفرق وتجار الجملة، ويتمّ متابعة الأسعار التي يتمّ وضعها. وحول أسعار المنتجات في السوق بيّن أن سعر كيلو الفروج 4300 ليرة وصحن البيض 6000 ليرة، كما يوجد استقرار في أسعار اللحوم الحمراء 13500 ليرة كيلو غرام لحم العجل.

وبيّن حسن أنه في حال المخالفة يتمّ تنظيم ضبوط وإغلاق المنشأة المخالفة في بعض الحالات، ووصل عدد الضبوط التي تمّ تنظيمها خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني إلى 260 ضبطاً، منها 133 ضبطاً قابلة للتسوية، وبلغ عدد ضبوط عدم الإعلان عن التسعيرة 77 ضبطاً، والبيع بسعر زائد 11 ضبطاً.