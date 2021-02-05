الرئيس الكوبي يؤكد أن الحصار الأمريكي لبلاده إلى زوال

أعرب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن ثقته بزوال الحصار الأمريكي المفروض على بلاده منذ نحو ستة عقود.

وكتب كانيل في حسابه على تويتر أمس “ان الرئيس الأمريكي جون كيندي وقع قبل 59 عاما أمرا تنفيذيا قضى بفرض حصار تجاري جائر وظالم على كوبا ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم قامت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض بتشديد هذا الحصار”.

وأكد أن الشعب الكوبي قاوم هذا الحصار بكل شجاعة وصبر وقال: “نحن على ثقة بأن هذه الجريمة ستتوقف يوما ما”.

يشار إلى أن كوبا التي وقفت في وجه السياسات الأمريكية الاستعمارية في أمريكا اللاتينية وخاصة في فنزويلا لا تزال تتعرض لحصار اقتصادي جائر من قبل الولايات المتحدة بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.