بدء توزيع خمسين ليتراً من مازوت التدفئة في طرطوس

طرطوس – لؤي تفاحة

كشف مصدر في محروقات طرطوس لـ”البعث” أن توزيع كمية الخمسين ليتراً الأولى من مازوت التدفئة بدأ في أحياء مدينة طرطوس والريف القريب منها من خلال لجان الأحياء والمخاتير، بعد توزيع المادة لعائلات الشهداء والجرحى في المحافظة. وتوقع المصدر أن يتمّ تقديم دفعة ثانية من الكمية المخصّصة لكل عائلة بموجب البطاقة الذكية والمقرّرة بمئة ليتر خلال الشهرين القادمين على أبعد تقدير، بحسب توفر المادة.

الجدير ذكره أن الظروف الجوية ساعدت في عدم الاعتماد كلياً على إكسير التدفئة “المازوت” طوال الفترة الماضية، ولاسيما في مدينة طرطوس، حيث شهدت هذه الفترة طقساً دافئاً إلى حدّ ما بخلاف الظروف الجوية في الريف البعيد، وخاصة في مناطق القدموس وجرد الشيخ بدر والدريكيش والمشتى، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، كما سقطت الأمطار بكميات كبيرة، وحركة قوية للرياح وما رافقها من تنين بحري تسبّب باقتلاع العديد من البيوت المحمية وخسائر بالملايين لأصحابها التي تشكّل مصدراً وحيداً لمعظمهم، الأمر الذي اضطر العديد من الأهالي لتأمين منازلهم من الحطب وشراء الطن الواحد بأكثر من مئة ألف ليرة، علماً أن ما تحتاجه الأسرة الواحدة من هذه المادة البديلة للمازوت أكثر من طنين، وهذا بالطبع ليس بمقدور معظم هذه العائلات الفقيرة أصلاً!.