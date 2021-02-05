بطولة للمواي تاي في اليوبيل الذهبي للاتحاد الرياضي

بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس منظمة الاتحاد الرياضي العام، تقيم اللجنة العليا للفنون القتالية بطولة الجمهورية برياضة المواي تاي للرجال والسيدات في صالة الجلاء الرياضية المغلقة يوم الخميس المقبل.

رئيسُ اللجنة العليا للفنون القتالية التي تضمّ لعبة المواي تاي عدنان المصري أكد أن هذه البطولة تأتي ضمن خطة اللجنة العليا للعام الحالي للارتقاء بالمستوى الفني للعبة للتركيز على المواهب والخامات الواعدة، وستكون معياراً لانتقاء أفضل اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر التدريبي، والذي بدوره سيكون محطة لانتقاء أفضل اللاعبين المتقدمين للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة.

وتوقّع المصري أن تشهد البطولة منافسات قوية، ولاسيما أنها تأتي بعد توقف دام طويلاً عن البطولات بسبب مرض كورونا، حيث استعدت لها فرق المحافظات والهيئات جيداً وانتقت خيرة لاعبيها للمشاركة فيها بعد سلسلة من الاختبارات التي أقامتها مؤخراً.

وكشف المصري أن هذه البطولة تعتبر أول نشاط رسمي للجنة على صعيد البطولات الداخلية لعام 2021 وهي فرصة للاستمرار بصقل مهارات كوادر اللعبة وللاهتمام بالأبطال والبطلات المميزين، موضحاً أن اللجنة ستقوم بتوفير كافة المستلزمات التنظيمية والإدارية والكادر البشري لإخراج البطولة بالشكل المناسب، حيث تتابع أدق التفاصيل مع اللجان المختصة لوضع اللمسات النهائية قبل انطلاق البطولة في موعدها المحدّد.

“البعث”