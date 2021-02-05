بوغدانوف خلال لقائه حداد: تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد تطورات الوضع في سورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن بوغدانوف جدد خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه بما في ذلك على ضوء إعادة إعمار البنية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

إلى ذلك، أكد المفكر القومي والقيادي الناصري فاروق العشري أن صمود سورية حمى المنطقة بأكملها من المخططات الصهيوأمريكية.

وقال العشري: إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمارس العدوان والاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية إضافة إلى احتلاله للجولان السوري ويعمل على تقديم المساندة للتنظيمات الإرهابية مرتكبا مع الاحتلال الأمريكي جريمة حرب مخالفة لكل الأعراف الدولية، وأشار إلى أن محاولات الفوضى التي يتم تصنيعها في المنطقة تقف وراءها مخططات صهيوأمريكية تعمل على إضعاف دول المنطقة لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت العشري إلى أن الدولة السورية تعمل على إفشال ذلك المخطط وانتصرت بالفعل على عملائه وعناصره طيلة السنوات الماضية، مؤكداً أن الصمود السوري قدم الحماية للمنطقة بأكملها ودفع عنها شر التقسيم، وبين أن التنظيمات الإرهابية تتعامل مع الاحتلال الأمريكي بشكل معلن وهو ما يؤكد أنها صناعة أمريكية في الأساس، مندداً بعمليات الخطف التي ترتكبها ميليشيا “قسد” بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي بحق المدنيين السوريين.