بيسكوف: تصريحات بايدن حول روسيا عدوانية وغير بناءة

أعربت الرئاسة الروسية عن أسفها لخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه روسيا مؤكدة أنه خطاب عدواني وغير بناء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم وفقا لوكالة سبوتنيك: “هذا خطاب عدواني للغاية وغير بناء للأسف .. الملاحظات التحذيرية غير مقبولة بشكل عام بالنسبة لنا.. لقد قلنا بالفعل.. إننا لن نلتفت لمثل هذه التصريحات”.

وأضاف: “نتوقع أنه مع العدد الكبير من الخلافات والاختلافات في النهج في القضايا الرئيسية لا يزال لدينا أساس للتفاعل وما زلنا نعتمد على الإرادة السياسية للأمريكيين حتى نواصل التفاعل حيثما كان ذلك مفيدا لنا”.

وأعلن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن أمس أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد روسيا عندما ترى ذلك مناسبا فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الأول أن الولايات المتحدة تختلق الحجج والأعذار من أجل فرض عقوبات ضد روسيا وأنه يجب الرد على العقوبات التي يتم اتخاذها بطريقة مدروسة جيداً.