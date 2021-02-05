تسجيل مليوني عاطل عن العمل بأوروبا في 2020

ظلّ معدل البطالة في منطقة اليورو من دون تغيير في شهر كانون الأول الماضي، بالمقارنة مع شهر تشرين الثاني، حيث بلغ 3. 8%، إلا أنه ما زال أعلى من معدل العام السابق، بحسب الأرقام الرسمية.

ويعدّ الرقم قفزة بنسبة 1 نقطة مئوية تقريباً، بالمقارنة مع العام السابق. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضمّ 19 دولة، بلغ 4. 7% في شهر كانون الأول من عام 2019. ويعتبر أداء الاتحاد الأوروبي ككل أفضل من منطقة اليورو، حيث وصل معدل البطالة إلى 5. 7% في كانون الأول 2020، وهو المعدل نفسه الذي تمّ تسجيله في الشهر السابق، ولكنه ارتفع من 5. 6% في كانون الأول من عام 2019. ويعني ذلك أن هناك 16 مليون رجل وامرأة عاطلون رسمياً عن العمل في الكتلة بأكملها، منهم 7. 13 مليوناً في منطقة اليورو. وكان هناك ما يقرب من مليوني شخص جدد عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في كانون الأول من عام 2020، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019. أما بالنسبة لمنطقة اليورو فيمثل هذا العدد قفزة بواقع 5. 1 مليون شخص.