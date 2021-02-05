عراقجي: إيران مستعدة لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى

أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة لاعتماد سياسة “الدبلوماسية القصوى” لأنه لا بديل عنها في المرحلة الحالية.

ورحب عراقجي في كلمة اليوم بتصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل فيما يخص استبدال سياسة الضغط الأقصى بالدبلوماسية القصوى وقال: “نرحب بأي تغييرات في النهج الأميركي لصالح الاتفاق النووي ورفع الحظر”.

وأضاف: “إنه لأمر جيد لنا أن يتم تنفيذ الاتفاق النووي ورفع الحظر لكننا لن نتوسل لذلك” محذرا أطراف الاتفاق النووي من سياسات معارضي الاتفاق مثل “إسرائيل”.