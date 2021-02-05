قمة إنكليزية من العيار الثقيل بين المتصدر وحامل اللقب.. واليوفي يستقبل روما

تعاود عجلة الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى مساء اليوم الجمعة دورانها، حيث يستعدّ عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراتين من العيار الثقيل، الأولى لحساب الجولة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي صاحب الصدارة، وسيكون ملعب الآنفيلد مسرحاً لهذه المعركة الكروية والتي ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لأصحاب الأرض، إذا ما أرادوا الإبقاء على آمالهم في الحفاظ على لقب الدوري بعد سلسلة من النتائج المخيّبة للآمال.

ويدخل رفاق محمد صلاح المباراة بعد هزيمة غير متوقعة من برايتون بهدف دون ردّ، ليتجمد رصيدهم عند النقطة 40 في المركز الرابع، وبفارق نقطتين فقط عن الخروج من المربع الذهبي، في حين تسعى كتيبة الإسباني بيب غوارديولا لمواصلة زحفها نحو تحقيق اللقب، وتأكيد صدارتها المستحقة والحفاظ على فارق الثلاث نقاط على الأقل مع الجار والوصيف المانيونايتد، علماً أن السيتزنز لديهم مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

أما ثاني القمم فهي تلك التي تجمع بين يوفنتوس الرابع وروما الثالث لحساب الجولة 21 من الدوري الإيطالي، ويدخل اليوفي المباراة منتعشاً بفوز مهمّ في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على غريمه الإنتر. على المقلب الآخر يقدّم روما أداءً قوياً منذ بداية الموسم، فهو وصل إلى نقطته الأربعين بعد الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويغيب عن يوفنتوس بنتانكور للإيقاف وديبالا للإصابة، بينما يغيب عن روما الثنائي سمولينغ وزانيولو للإصابة، وبيليغريني للإيقاف.

إسبانياً يستضيف ريال بيتيس السابع برشلونة وصيف الترتيب لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري على ملعب بينيتو فياماريان، ويدخل البارسا اللقاء وعينه على نقاط المباراة الثلاث بانتظار هفوةٍ من المتصدّر بفارق 10 نقاط أتلتيكو مدريد، خاصةً وأن أداء الفريق تحسّن بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. أما نادي ريال بيتيس الذي فاز في آخر مبارياته على أوساسونا بهدف نظيف، فسيحاول إكرام وفادة ميسي ورفاقه حتى يقترب أكثر من المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

الدوري الإنكليزي (الجولة 23)

مباريات الغد: أستون فيلا– أرسنال 2.30 عصراً، بيرنلي– برايتون، نيوكاسل– ساوثامبتون 5 مساءً، فولهام- وست هام 7.30 مساءً، مانشستر يونايتد– إيفرتون 10 مساءً.

مباريات الأحد: توتنهام- وست بروميتش ألبيون 2 ظهراً، ولفرهامبتون- ليستر سيتي 4 عصراً، ليفربول- مانشستر سيتي 6.30 مساءً، شيفيلد– تشيلسي 9.15 مساءً.

مباريات الاثنين: ليدز يونايتد- كريستال بالاس 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة 21)

مباريات اليوم: فيورنتينا– إنتر 9.45 مساءً.

مباريات الغد: ساسولو– سبيزيا، أتالانتا– تورينو 4 عصراً، يوفنتوس– روما 7 مساءً، جنوى- نابولي 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: بنيفنتو– سامبدوريا 1.30 ظهراً، ميلان– كروتوني، أودينيزي– هيلاس 4 عصراً، بارما– بولونيا 7 مساءً، لاتسيو- كالياري 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 22)

مباريات اليوم: ديبورتيفو ألافيس- بلد الوليد 10 مساءً.

مباريات الغد: ليفانتي– غرناطة 3 عصراً، ويسكا- ريال مدريد 5.15 مساءً، إلتشي– فياريال 7.30 مساءً، إشبيلية– خيتافي 10 مساءً.

مباريات الأحد: ريال سوسيداد– قادش 3 عصراً، أتلتيك بلباو– فالنسيا 5.15 مساءً، أوساسونا– إيبار 7.30 مساءً، ريال بيتيس– برشلونة 10 مساءً.

مباريات الاثنين: أتلتيكو مدريد- سيلتا فيغو 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– ستكون هذه المباراة رقم 98 بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الأنفيلد، حيث التقى الفريقان في 97 مباراة، حقق خلالها ليفربول الفوز في 52 مباراة مقابل 18 انتصاراً لمانشستر سيتي، بينما كان التعادل سيد الموقف في 27 لقاء.

– وهذا هو اللقاء رقم 21 في تاريخ مواجهات يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، وبيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إذ حقق الألماني 10 انتصارات، مقابل 8 انتصارات لغوارديولا، بينما كان التعادل سيد الموقف في مباراتين.

– أول وأكبر فوز لروما على يوفنتوس كان موسم 1931، حيث انتهت تلك المباراة والتي وصفت بالملحمية بخماسية للذئاب.

– فاز برشلونة في مبارياته الخمس الأخيرة في كافة المسابقات، بينما تعادل منافسه ريال بيتيس في مباراة وفاز في الأربع المتبقية.