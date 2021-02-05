مقتل أحد متزعمي قسد العميلة على طريق الشدادي دير الزور

قتل أحد متزعمي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وأصيب عدد من مسلحيها في هجمات متفرقة في القامشلي بريف الحسكة.

وتحدثت مصادر محلية عن مقتل المدعو جوان سردار أحد متزعمي ميليشيا “قسد” وإصابة مسلحين اثنين في استهداف السيارة التي كانت تقلهم على طريق الشدادي دير الزور عند قرية عدلة.

إلى ذلك أشارت مصادر محلية إلى استهداف سيارة تقل مسلحين من ميليشيا “قسد” بالأسلحة الرشاشة على الطريق الواصل بين ناحية تل حميس وناحية جزعة بريف القامشلي الجنوبي الشرقي ما أدى إلى إصابة عدد منهم فيما انفجرت في ريف الرميلان عبوة ناسفة في نقطة عسكرية تابعة للميليشيا في قرية كيشكة وتسببت بأضرار مادية في المكان