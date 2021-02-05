لهذا السبب يجب مضغ بذور السمسم في الصباح

من بين الأشياء العديدة التي يجب على المرء القيام بها من أجل صحة جيدة هو استهلاك الأطعمة التي تساعد على تعزيز التمثيل الغذائي في الجسم، ويعدّ مضغ بذور السمسم المحمّصة أحد العلاجات الفعّالة، ليس فقط لتحسين حركات الأمعاء بل أيضاً لتقوية الأسنان واللثة، إذ كتبت خبيرة التغذية نيتي شيث منشوراً تفصيلياً على إنستغرام حول الفوائد الصحية لبذور السمسم، ووفقاً لشيث، يساعد مضغ بذور السمسم المحمّص في الصباح الباكر على تقوية الأسنان وتحسين اللثة، وقالت شيث: “بعد المضغ، نظف أسنانك مرة أخرى بفرشاة أسنان ناعمة، دون استخدام معجون أسنان”.

ونظراً لأن بذور السمسم غنيّة بالكالسيوم، فإنها تحافظ على العظام حول الأسنان واللثة، كما أنها تساعد في التخلّص من البلاك وتساهم في بناء مينا الأسنان، ويساعد مضغ بذور السمسم المحمّص في الصباح الباكر على تحسين أداء الجهاز الهضمي، وتقوية العظام والأسنان والشعر، إضافة إلى ما سبق، تساهم بذور السمسم المحمّص في علاج الإمساك لدى المسنين، وتهدئة السعال الجاف والمتقلب.