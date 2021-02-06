بكين: على واشنطن أن تصحح أخطاءها تجاه الصين

دعت الصين اليوم الولايات المتحدة إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها على مدى فترة زمنية معينة بحق بكين واعتماد سياسة بناءة قائمة على التعاون والاحترام المتبادلين.

وخلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن قال يانغ جيه تشي عضو المكتب السياسي ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفق ما نقلت وكالة شينخوا إن “العلاقات الصينية الأمريكية وصلت إلى لحظة حاسمة” لافتاً إلى أن بلاده تعتمد سياسة مستقرة ومتسقة إزاء الولايات المتحدة.

وأكد يانغ أن على واشنطن أن تصحح أخطاءها وأن تعمل مع بكين لدعم نهج الاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين إضافة إلى التركيز على إدارة الخلافات من أجل المضي قدما في تحقيق تنمية صحية ومستقرة للعلاقات الثنائية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون قال أمس في تعليق له على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف فيه الصين بـ “أخطر منافس” لبلاده إن “الصين دولة تبنى السلام العالمي وتسهم في التنمية العالمية وتدافع عن النظام الدولي” معرباً عن أمل بلاده بأن “يتبع الجانب الأمريكي الرغبة المشتركة للشعبين وكذلك اتجاه العصر والانضمام إلى الدول الأخرى والمجتمع الدولي لدعم السلام والتنمية العالميين.