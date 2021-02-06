سلة الجيش لم تقنع في ذهاب الدوري والأمل بالتعويض

لم يقدم فريق الجيش للرجال بكرة السلة خلال مرحلة الذهاب أداء يليق به كبطل للدوري للموسم الماضي، حيث تلقى خسارتين أمام الكرامة والاتحاد بفوارق رقمية عالية، وحقق في المقابل تسعة انتصارات (بعضها جاء بصعوبة) جعلته يحتل المركز الثاني مكرر بفارق المواجهات عن الاتحاد.

مدير الفريق عصام حشمة أكد “للبعث” بأن الوضع العام لم يكن في أفضل حالاته ويعود السبب لعدة نقاط أساسية أهمها مغادرة خمسة من أفضل اللاعبين على الساحة السلوية ومنهم العملاق عبد الوهاب الحموي وعمر الشيخ علي للفريق بسبب نقص السيولة المالية ما أثر على رتم الأداء والانسجام ما بين اللاعبين الشباب أو الجدد ولاعبي الخبرة، مبينا أن مدرب الفريق هادي درويش عمل على خلق توليفة بين اللاعبين ونجح إلى حد ما.

وأضاف حشمة: الفريق لن يكون لقمة سائغة في الإياب حيث يسعى لتحقيق معادلة الأداء والنتيجة وتقديم مستوى يليق بالفريق وبسمعته كحامل للقب، كون التحضير يسير بخطا ثابتة وهناك محاولات للعب عدد من المباريات الودية في المحافظات قبل انطلاق مرحلة الإياب نهاية الشهر الجاري، وهمنا الأول والأخير التأهل لمربع الكبار ومن ثم المحافظة على اللقب، وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف جميع كوادر الفريق وإدارة النادي.

وشدد حشمة على أن الجميع سيشاهد الفريق بهوية جديدة من خلال تلافي الثغرات التي ظهرت في مرحلة الذهاب،لافتا إلى أن إدارة النادي تسعى لإعادة الاستقرار بكل أشكاله للعبة بعد سلسلة من المنغصات التي ساهمت في مغادرة نجوم الفريق هذا الموسم، كما سيتم العمل أيضا على تحسين مواقع القوة التي تميز فيها.

عماد درويش