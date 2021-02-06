صباغ يبحث مع ممثل صندوق السكان تطوير التعاون

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية الدكتور إياد نصر ضرورة تعزيز وتطوير التعاون بين سورية والصندوق في ظل ما يعاني منه الشعب السوري من تبعات للإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على البلاد والحرب الإرهابية التي خلفت دماراً وأضراراً كبيرة بكل القطاعات، وثمن الدور الذي يقوم به الصندوق في كثير من الدول ومن بينها سورية.

من جانبه أوضح نصر أن التعاون مع الجانب السوري قائم وسيتم العمل على تطويره وتوطيده وإزالة العقبات لتقديم ما فيه مصلحة السوريين وخاصة النساء مشيراً إلى أن العمل سيتم لبناء أسس حقيقية تتجاوز المساعدة من خلال تطوير القدرات المحلية الموجودة.

وكان الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين تسلم في الـ 27 من كانون الثاني الماضي أوراق اعتماد الدكتور نصر ممثلاً مقيماً لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية.