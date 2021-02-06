مدير شركة نسيجية عامة يغمز من نافذة إبعاد منتج “الخماسية” من مظلة الدعم الوصائية

دمشق – محسن عبود

طالب مدير الشركة الخماسية مصطفى هلال الجهات الوصائية بضرورة الإسراع بدعم منتج الشركة وخصوصاً منتج القطن الطبي والشاش الطبي، وهو منتج يتمتع بمواصفات جيدة وقياسية، مع ضرورة دعم الشركة لتأهيل آلاتها، وخاصة قسم المصبغة ضمن الخطط الاسعافية لعودتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، حتى يتم الاستغناء عن الصباغة والطباعة في خطوط زميلاتها من الشركات العامة.

يأتي ذلك في وقت استعرض هلال الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل في الشركة وفي مقدمتها صعوبة تأمين القطع التبديلية والمواد اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض وقانون قيصر، وهذا ما أثر سلباً على استكمال تأهيل الآلات وعدد من الخطوط الإنتاجية في الشركة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة بشكل مستمر.

وعن خطة الشركة لهذا العام 2021 لفت هلال إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة لتأهيل عدد من آلات المصبغة وهي (المطبعة – أحواض الغسيل – المحطة العاشرة تكييف ) حيث تم الإعلان عن كافة المشاريع المذكورة، وسيتم العمل لإنتاج أصناف جديدة متنوعة تحقق ريعية ربحية للشركة، بما ينعكس على تحسين الطاقة الإنتاجية والتسويقية للشركة وبالتالي تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالشركة. وعن المبيعات التي حققتها الشركة خلال عام 2020 بين هلال أن مبيعات الشركة بلغت أكثر من (5 مليار ليرة ) من كافة صنوف إنتاج الشركة ومخزونها المتراكم منذ سنوات.

علماً أن الخطة الاستثمارية للشركة لعام 2020 شهدت المصادقة على مشروع تأهيل آلتي جكر لقسم المصبغة بقيمة إجمالية بلغت 52 مليون ليرة وتم الاستلام الأولي والآلتين ضمن العملية الإنتاجية، كما تم الإعلان للمرة الثالثة عن شراء محولة كهربائية بالسرعة الكلية لدعم المنظومة الكهربائية في الشركة بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتم الاستلام الأولي للمحولة بما يعود إيجاباً على زيادة العملية الإنتاجية.

وبالنسبة للخطة الإسعافية تم تنفيذ مشروع تأهيل وتشغيل آلة الرام في قسم المصبغة بمبلغ قدره 83.5 مليون ليرة ضمن الخطة الاسعافية لعام 2019 حيث تم تأهيل وتشغيل الآلة وبدأت عمليات تحميل الشادر وتجهيز القاظانات للقيام بعملية قصر الشاش، حيث يتم الاستغناء بذلك عن التحميل والقصر في الشركات المماثلة، وهذا يحقق زيادة في إنتاج الأقمشة الجاهزة وتوفير في الوقت وتحقيق زيادة بالقيمة المضافة

وعملت الشركة الخماسية على زيادة طاقتها الإنتاجية والتسويقية لكافة الأصناف المصنعة في الشركة من خلال إعادة تأهيل عدد من خطوط إنتاجها وخاصة أنوال النسيج وعدد من آلات المصبغة، حيث بلغ عدد الآلات الموضوعة بالخدمة 100 نول.

وبين هلال أن إنتاج قسم القطن الطبي يعاني من قلة المادة الأولية (العوادم) وقد تم مراسلة المؤسسة النسيجية من أجل مخاطبة الشركات لتأمين العوادم لعدم توقف العملية الإنتاجية