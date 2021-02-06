4 مليارات و100 مليون مبيعات معمل أحذية مصياف

حماة – محمد فرحة

بلغت مبيعات معمل مصياف للأحذية /4/ مليار و/100/ مليون ليرة سورية خلال العام الماضي رغم كل الظروف الصعبة التي عانى منها المعمل كتراجع اليد العاملة نظراً لكبر سن العاملين وغيرها من العوامل، وبحسب مدير المعمل شريف الحسن بلغت كميات الإنتاج من الأحذية بمختلف أشكالها وأنواعها مئتي ألف و500 زوج، بيع منها 234 ألف زوج، مشيراً إلى أن الفارق بين الرقمين هو من المخزون الذي كان موجوداً من العام الذي سبقه.

وأوضح مدير المعمل أن نسبة المبيعات العام الماضي مقارنة مع عام 2019 تعدت الـ 210 بالمائة، وبالتالي انخفض المخزون إلى 2400 زوج فقط، وأن عملية تسويقه وتصريفه تسير بشكل سلس وجيد.

وعن الأرباح التي تحققت أكد الحسن بأنها وصلت إلى 487 مليون ليرة سورية بنسبة 235 بالمئة عن الأعوام السابقة، منوهاً إلى أن شهر كانون الثاني المنصرم من هذا العام بلغت كمية الإنتاج فيه 23 ألف و247 زوجاً من الأحذية، في حين بلغت المبيعات 488 مليون ليرة والربح الصافي تجاوز الخمسين مليون ليرة سورية.

وعن الصعوبات التي تعرقل الإنتاج أشار إلى قدم الآلات والحالة الفنية لبناء المعمل القديم، وأن أكثر من 45 بالمئة من اليد العاملة في المعمل على أبواب التقاعد، وبالتالي عدم مقدرتهم على إعطاء وتقديم الإنتاج المطلوب لاحقاً، بل أثر كثيراً على الإنتاج، ما يؤكد حاجة المعمل الماسة لرفده باليد الشابة المتحمسة لانتهاج أفضل مترافقاً مع تحديث الآليات وتأمين الخبراء الفنيين لإنتاج حذاء يضاهي القطاع الخاص كما ونوعا وجودة.

ولفت الحسن إلى أن الشركة العامة لصناعة الأحذية لم تتوان عن تقديم ما يلزم لاستمرار الإنتاج عند الطلب.