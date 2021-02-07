“إبداع” لدعم المنتجات اليدوية في حمص

حمص- سمر محفوض

أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص معرض وبازار “إبداع”، بهدف دعم المنتجات اليدوية للسيدات العاملات في منازلهن وإيجاد الفرصة لتقديم منتجاتهن، ويتضمن أشغالاً يدوية ومواد لصناعة الصابون وأشغال سنارة ومأكولات منزلية ونباتات.

غزل الطرشة من فريق تنظيم المعرض، أكدت أن الهدف الأساسي للمعرض هو دعم الشابات السوريات وتشجيعهن على إقامة المشاريع الإنتاجية الصغيرة، وإتاحة الفرصة للنساء العاملات في المنازل لعرض منتجاتهن بالطريقة الأمثل والأسهل وصولاً للمشتري.

وبيّنت المسؤولة عن سوق منتجات المرأة الريفية في مديرية الزراعة أن المنتجات المعروضة في الجناح المصنّعة يدوياً، من مأكولات ومربيات ومشغولات إبرة وسنارة.. وغيرها، تثبت جدارة وقدرة المرأة الريفية في المنافسة بسوق الإنتاج.

أما عبير عبد الصمد مشرفة من جمعية رعاية المكفوفين وضعاف البصر، فقد أشارت إلى أن الجمعية شاركت بمجموعة أعمال يدوية وتصاميم نفذها المكفوفون، وهي تأمل أن يكون المعرض فرصة للتعريف بالمصنوعات المقدمة وتسويقها، مما يعود بالريع المادي على المكفوفين بشكل كامل.

وتحدثت الفنانة رنا غميض من ملتقى أورنينا الثقافي الفني بحمص عن مشاركتها بالمعرض عبر مجموعة من الأعمال اليدوية والتصاميم التراثية الشرقية والديكورات الفنية القابلة للتنفيذ في المنازل والمكاتب والمطاعم.