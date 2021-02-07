إعادة العمل في محطات وقود باللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

وافقت لجنة المحروقات الفرعية اليوم على إعادة افتتاح محطة وقود البتول بريف جبلة المغلقة منذ بداية الشهر الماضي، بعد إلزام صاحبها بالتعهد وعدم تكرار المخالفة المرتكبة باحتكار 2500 ليتر مازوت، كما وافقت اللجنة على إعادة تزويد محطة الجامع بالوقود بعد انتهاء أعمال الصيانة فيها بموجب كتاب موجّه من أصحابها. وأقرّت اللجنة أيضاً إعادة التعامل مع محطة وقود إسعاف خيربك بعد إلغاء صاحبها العقد مع المستثمر المتسبّب بالمخالفة وصدور القرار اللازم من وزارة النفط والثروة المعدنية، ومحطة الساحل بعد التعويض ودفع الغرامة المترتبة على التصرف بالاحتياطي البالغ نحو /2489/ ليتراً، إضافة إلى عرض طلب محطة الطاحون بالقلايع التي تمّ تنظيم ضبط مخالفة فيها نهاية الشهر الماضي.