الجيش الجزائري يحذر من استهداف البلاد من قبل أطراف خارجية

دعا الجيش الجزائري إلى وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار محذراً من أن البلاد مستهدفة من قبل أطراف أجنبية وخارجية بسبب النهج الوطني والسيادي الذي تنتهجه.

وجاء في افتتاحية مجلة الجيش الناطقة باسم الجيش الوطني الشعبي الجزائري اليوم أن هناك أطرافاً أجنبية تقوم بتحركات مشبوهة ويائسة تستهدف المساس بالبلاد وزعزعة استقرارها في محاولة مفضوحة للتدخل السافر في شؤوننا الداخلية وهو ما ترفضه الجزائر جملة وتفصيلاً مؤكدة أن الجزائر الجديدة التي تزعج هذه الجهات المقصودة ترفض وصاية من أي جهة كانت أو إملاءات أو تدخل أجنبي مهما كانت طبيعته أو شكله.

وشددت الافتتاحية على أن الحملات المسعورة والمغرضة التي تستهدف ضرب وحدة الشعب والمساس بمتانة العلاقة التي تربط الشعب وجيشه لن تفلح أبداً في النيل من هذه العلاقة التي تمتد جذورها إلى ثورة تحرير الجزائر.