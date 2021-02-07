الدفاع الروسية: إرهابيو النصرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 23 اعتداء خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 23 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان أنه “تم رصد 23 اعتداء من الأراضي التي يتنشر فيها إرهابيو “جبهة النصرة” بينها 13 اعتداء في إدلب و5 في حلب و3 في حماة و2 في اللاذقية”.

ويواصل إرهابيو “جبهة النصرة” المنتشرون في إدلب وبعض المناطق في ريفها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات حيث اعتدوا في الـ 30 من الشهر الفائت بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي ما أدى إلى أضرار مادية في منازل الأهالي