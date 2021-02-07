المهندس عرنوس خلال لقائه اتحاد غرف السياحة: استمرار تقديم الدعم الحكومي لقطاع السياحة

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال لقائه اتحاد غرف السياحة استمرار الدعم الحكومي المقدم لقطاع السياحة لمساعدته على تجاوز الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب بما يتماشى مع الجهود الحكومية الرامية إلى النهوض بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وفق الأولويات التنموية والموارد المتاحة.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية التشاركية بين اتحاد غرف السياحة ووزارة السياحة في وضع الخطط لتطوير القطاع السياحي واستثمار المقومات الطبيعية التي تمتلكها سورية بالشكل الأمثل وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة الداخلية لافتاً إلى أهمية توسيع استثمارات الاتحاد وتعزيز التواصل مع المستثمرين المغتربين وأصحاب المنشآت السياحية المتعثرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم ما يلزم لإعادة تشغيلها.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الاتحاد إلى تقديم المبادرات لتنشيط السياحة الشعبية بين المحافظات لما لها من بعد اجتماعي ودور مهم بالتعريف بالمقاصد السياحية في المحافظات وقيام غرف السياحة بوضع خطط مرحلية لتطوير القطاع السياحي في المحافظات.

وتركزت الطروحات حول الإسراع بإصدار قانون الاستثمار والاهتمام بالتدريب والتأهيل والتعويض عن نقص العمالة والتشاركية في وضع الخارطة الاستثمارية وتقديم المحفزات لاستقطاب المستثمرين وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في المناطق المحررة من الإرهاب ودعم الحرف التقليدية وتوفير أماكن لفتح أسواق متخصصة بها وتنظيم عمل مكاتب السياحة وتسهيل تنقلات المجموعات السياحية وتفعيل السجل السياحي وتوسيع شريحة المنشآت المنتسبة للغرف السياحية.

حضر اللقاء وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.