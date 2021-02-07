تجارب ناجحة لانتقاء لاعبي منتخبنا الوطني لكرة الطاولة

شهدت صالة تشرين في دمشق أمس السبت تجارب انتقاء المنتخب الوطني لكرة الطاولة التي أقيمت قبيل المشاركة في معسكر غرب آسيا المقررة إقامته في الأردن نهاية الشهر المقبل.

رئيس اتحاد اللعبة بسام خليل أكد لـ “البعث” أن هذه التجارب تهدف لانتقاء لاعبي منتخبنا الوطني الذين سيشاركون في معسكر غرب آسيا الخاص بالفئات العمرية، وسيتم انتقاء اللاعبين حسب المراكز منعاً لأية إشكالات أو اعتراضات على الأسماء المشاركة.

وأضاف خليل: بعدها سيقام للاعبين واللاعبات معسكر محلي مغلق قبل السفر إلى الأردن، وسيتم تأمين كل ما يلزم للمعسكر ليظهر منتخبنا بأفضل صورة، كما تنتظر اللعبة العديد من الاستحقاقات الهامة خلال العام الحالي، والأهم مشاركة اللاعبة هند ظاظا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، أما الاستحقاق الآخر فهو معسكر تدريبي للمنتخب في روسيا تم تأمينه بجهود مشكورة من اللجنة الأولمبية السورية، وستشارك فيه اللاعبتان هند ظاظا وزينة أسعد، إضافة لمشاركتهما في معسكر تدريبي في قطر بدعوة اسمية للاعبتين من الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة.

من جهتها الحكم العام للمباريات لودي هزيم أشارت إلى أن التجارب شهدت مستوى فنياً جيداً، وسخونة وإثارة وندية بين أفضل لاعبي القطر في هذه الفئة، مبيّنة أن صغر سن اللاعبين واللاعبات لم يمنعهم من تقديم مستوى متميز، حيث لعبوا كما يلعب كبار اللعبة، وهذا يعود إلى التنظيم الجيد للبطولة، ونظام اللعب (دوري من مرحلة واحدة)، إذ أخذ الجميع حقهم باللعب والاستراحة.

يشار إلى أن التجارب أسفرت عن فوز كل من اللاعبات في فئة الإناث: إباء حلاق في المركز الأول وحققت (12علامة)، وديما عرب بالمركز الثاني برصيد (10علامات) وجاءت ثالثة شام أسد بـ (10علامات)، وفي فئة الذكور فاز كل من اللاعبين: زيد قطريب بالمركز الأول بـ (12علامة)، تلاه ثانياً غيث غريب بـ (10علامات)، وثالثاً إبراهيم الشيخ طه بـ (10علامات).

عماد درويش