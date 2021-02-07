جمعيات الغاب الفلاحية بانتظار ما تبقى من مخصصاتها من السماد

حماة- محمد فرحة

بلغت نسبة توزيع أسمدة اليوريا والنترات على فلاحي سهل الغاب 55%، لزوم الخطة الزراعية المقدرة بـ 233 ألف دونم، والتي تحتاج /400/ طن من السماد، وذلك بحسب مدير المصرف الزراعي بالسقيلبية أيمن صفرا الذي أشار إلى أن عمليات التوزيع ستستمر لغاية نهاية شهر شباط الحالي بما يخص محصول القمح، لاسيما أن الجمعيات التعاونية الفلاحية مازالت تنتظر مخصصاتها المقدرة بحوالي 500 طن.

وأعرب صفرا عن أمله بتوفر الكميات المطلوبة من السماد حتى نهاية الشهر الجاري، وبذلك تصل نسبة تغطية محصول القمح من السماد المتاح، خارج السوبر، إلى 65%.

وفي سياق متصل، قال مصدر في المصرف الزراعي بمحردة إنه تم توزيع المخصصات المتاحة للفلاحين وسط إقبال كبير عليها، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة لتوزيع المادة على محصول القمح.

يذكر أن المساحات التي تمت زراعتها بمحصول القمح في مجال سهل الغاب تقدر بـ 62 ألف هكتار، وفي مجال زراعة حماة بـ 30 ألفاً، ويأمل الفلاحون أن يحصلوا على كامل حاجتهم من الأسمدة لضمان إنتاج وفير.