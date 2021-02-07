نتاجات أدبية للأطفال واليافعين في مسابقة المواهب

اللاذقية- مروان حويجة

قدم الأطفال واليافعون المشاركون في مسابقة المواهب الأدبية التي أعلن عنها المركز الثقافي في عين الشرقية، بالتعاون مع ملتقى القرداحة الثقافي، نتاجاتهم وأعمالهم ومساهماتهم القصصية والشعرية في صالة المركز الثقافي العربي في عين الشرقية، حيث ألقى المشاركون في المسابقة نتاجاتهم في المرحلة التحضيرية للمسابقة أمام الأديبين الأستاذين: مهند صقور، وميلاد حسن، وبمتابعة من مدير ملتقى القرداحة الثقافي عمار إبراهيم مرهج، وشهدت المرحلة التحضيرية مشاركة واسعة وكثيفة من المواهب الأدبية الفتية الواعدة، وازدانت أجواء مرحلة الإلقاء بروح حماسية تفاعلية من الأطفال والفتيان المشاركين الذين قدموا إبداعات حقيقية بأساليب تعبيرية متميزة، مع تنوع واضح في الأفكار والمضامين والعناوين، بما أغنى مشاركات المسابقة التي تأتي تحفيزاً وتشجيعاً للطاقات الأدبية الفتية الطفلية الواعدة.