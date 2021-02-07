هدم بناء من خمسة طوابق آيل للسقوط في حلب

حلب- معن الغادري

تنفيذاً لتوصية من لجنة السلامة العامة في حلب، قامت ورشات العمل في مجلس مدينة حلب بهدم بناء مؤلف من خمسة طوابق في منطقة جورة الأنصاري تمّ إدراجه ضمن لوائح الأبنية الأكثر خطورة والآيلة للسقوط.

وبيّن رئيس مجلس المدينة الدكتور المهندس معد المدلجي أن العمل مستمر في كافة المناطق والأحياء المخالفة لإجراء مسح شامل على الأبنية المهدّدة بالسقوط لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير حرصاً على سلامة الأهالي، مشيراً إلى أن المجلس يولي هذا الملف أولوية وأهمية كبيرة لجهة القيام بإخلاء السكان وإيجاد البدائل لهم، بالتوازي مع إجراء عمليات الترميم أو الصيانة أو الهدم، وذلك حسب توصيف وتصنيف لجنة السلامة العامة.

وأوضح مدلجي أن هذا العام سيشهد تحولاً إيجابياً في هذا الملف وباقي الملفات الخدمية، منها على وجه التحديد استكمال وإنجاز المراحل الباقية من مشروع التطوير العقاري الذي يتضمن مناطق المخالفات والعشوائيات.