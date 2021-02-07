1.377 مليار ليرة إيرادات نقل الحسكة والمديرية تشكو ضعف الشبكة.!

الحسكة- إسماعيل مطر

بلغت إيرادات مديرية النقل بالحسكة خلال العام الماضي ملياراً وثلاثمئة وسبعة وسبعين مليون ليرة سورية، وأوضح مدير النقل بالمحافظة المهندس عثمان السلمان بأن عملية ربط الشبكة التي تمت مع بداية العام الحالي حققت فائدة كبيرة لجهة توفير الوقت والجهد والمال لمراجعي المديرية، والتي تتعلق بوثائق مركباتهم الخاصة، حيث أصبح بإمكان أي مواطن استخراج كل ما يتعلق بمركبته من المحافظة بدلاً من الذهاب إلى المحافظة التي سجل فيها آليته سابقاً، مشيداً بالجهد الكبير الذي يبذل من قبل العاملين في المديرية لإنجاز معاملات المواطنين، مشيراً إلى وجود بعض المعوقات، ومنها قلة الكادر الفني بالمديرية، وضعف شبكة الأنترنت التي تكون سبباً مباشراً في تراكم معاملات المراجعين، وعدم وجود المحابر، وإن وجدت فأسعارها مرتفعة، إضافة إلى عدم وجود تيار كهربائي مستمر، والاعتماد الكامل على المولدات التي تعمل على الديزل بما يسمى “بالأمبيرات”.