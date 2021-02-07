15 مركزاً لتعويض الفاقد التعليمي بحمص

حمص- صديق محمد

انطلقت في محافظة حمص دورات تقوية مجانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بهدف تعويض الفاقد التعليمي، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونسكو.

وأوضح مدير التربية في حمص “المكلّف” وليد مرعي أن عدد المراكز المفتتحة في المحافظة 15 مركزاً، 4 منها في المدينة، و11 في الريف، مشيراً إلى أن الدورات ستستمر لغاية 24- 4-2021 خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بواقع 6 حصص يومياً، ويشمل البرنامج خمس مواد لشهادة التعليم الأساسي وهي: رياضيات- لغة عربية- علوم عامة- لغة انكليزية- لغة فرنسية، وسبع مواد للثالث الثانوي العلمي وهي: رياضيات- لغة عربية- علوم- فيزياء- كيمياء- لغة انكليزية- لغة فرنسية، وست مواد للثالث الثانوي الأدبي وهي: تاريخ- لغة عربية- جغرافيا- فلسفة- لغة انكليزية- لغة فرنسية، مؤكداً على الالتزام بمحتوى الدورة التي خضع لها المدرّسون الذين يقومون بالتدريس في هذه الدورات لتحقيق الهدف، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة التربية حفاظاً على صحة الطلاب والمدرّسين.