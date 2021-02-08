أشبال كرة تشرين أبطالاً للاذقية والطموح على مستوى الجمهورية

اللاذقية- خالد جطل

مع ختام بطولة اللاذقية للأشبال بكرة القدم، ونجاح أشبال تشرين بحصد اللقب بعد الفوز على التضامن (3/ صفر) و(5/1)، وعلى جبلة (3/ صفر) و(5/ صفر)، والخسارة مع حطين ذهاباً (صفر/1)، والفوز إياباً (1/ صفر) حاصداً 15 نقطة، بات طموح البحارة الظفر بلقب بطولة الجمهورية.

مدرب الفريق الكابتن مصطفى فوال أكد لـ “البعث” أن تصميم اللاعبين ورغبتهم بالفوز منذ انطلاق البطولة كان السلاح الأقوى، مبيّناً أن الخسارة الوحيدة ذهاباً كانت درساً استفاد منه الجميع، وتم تصحيح الأوراق بالإياب لينجح الفريق بمهمته بفضل تضافر جهود الجميع من الإدارة، وأهالي اللاعبين، واللاعبين الذين تفوقوا على أنفسهم وكانوا بحجم الثقة.

وعن المستوى الفني للبطولة أوضح فوال: مستوى المباريات كان قوياً، وبرزت وجوه جديدة بمعظم الفرق، وكان حطين من أقوى الفرق المنافسة، وأن استعداد الفريق كان مكثفاً، وخاضن عدة مباريات كانت الفائدة منها كبيرة، والأهم التزام اللاعبين، والتطور اللافت لديهم ذهنياً وبدنياً، ما كان له أكبر الأثر خاصة بمرحلة الإياب، وبالنسبة للقادم فإن طموح الفريق كبير بمواصلة المشوار والمنافسة على لقب بطولة القطر.

يشار إلى أن لاعبي الفريق من مواليد 2008 و2009، ويضم الكادر الفني والإداري كلاً من: الكابتن ماهر قاسم مشرفاً، وتمام معروف مديراً، والمدرب مصطفى فوال، ومساعده عبد القادر دكة، ومدرب الحراس عماد برني، وعامر علي إدارياً.