إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 106 ملايين

أظهرت بيانات أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد-19” في أنحاء العالم تجاوز 106.1 مليون حتى صباح الاثنين. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 106 ملايين و 138 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 59.15 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و316 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وللمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليا خلال الـ 24 الساعة الماضية. وأفادت اللجنة الوطنية للصحة بأن الصين سجلت 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس وافدة من الخارج، حيث تم الكشف عن 7 حالات في شنغهاي والباقي في إقليم قوانغدونغ جنوب شرق البلاد، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة لا تظهر عليها أعراض.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89706 فيما استقر عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس عند 4636 وفاة.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيلها 14104 إصابات و333 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثّل انخفاضاً ملموساً لكلا المؤشرين. وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14104 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3959784 حالة.

وتمثّل هذه الحصيلة تراجعاً ملموساً لمؤشر الإصابات اليومية، وهي الأقل في البلاد، التي تعيش حالة إغلاق عامة، منذ 8 كانون الأول.

وتعتبر هذه الحصيلة الأقل من نوعها منذ 27 كانون الأول، وتأتي بعد أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 4 شباط 915 حالة، وفي الخامس منه 1014، وفي السادس 828، والسابع 373.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا إلى 12.294 مليون شخص.

وتجاوزت حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية 27 مليون حالة، حسبما كشفت جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية، وأشارت الجامعة، التي تتابع الوضع الوبائي في البلاد اعتماداً على البيانات التي تنشرها السلطات الفيدرالية والمحلية، وكذلك على تقارير وسائل الإعلام وغيرها من المصادر المفتوحة، إلى أن عدد حالة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة وإلى يومنا هذا بلغ 27008096 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 463482.

بدوره، أعرب بروفيسور في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن عن قلقه من الارتفاع المفاجئ بإصابات كورونا في الولايات المتحدة، الناتجة عن السلالة الجديدة وتخفيف إجراءات التباعد. وقال البروفيسور علي مقداد: ” إذا كانت السلالة الجديدة من الفيروس تجعل اللقاحات أقل فعالية، فقد نشهد زيادة كبيرة بإصابات كورونا خلال فصل الصيف”، معتبراً أن “هذا الفيروس موجود ليبقى ولن نصل إلى مناعة القطيع”. وأضاف: “هذا الفيروس سيكون موسمياً مثل الإنفلونزا ويجب أن نكون مستعدين له”.

وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي يبدو أن الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها من الإصابات والتي شهدت في وقت من الأوقات أكثر من 300000 إصابة جديدة و4000 حالة وفاة يومياً.

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15916 إصابة جديدة في 85 إقليماً من بينها 1728 إصابة في العاصمة موسكو. وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الوباء في تقريرها اليوم بأنه تم تسجيل 407 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 77068 والإصابات إلى 3983197 فيما تماثل للشفاء 3472091 مصاباً.

وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أن معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد تشهد انخفاضاً في 29 إقليماً روسياً واستقراراً في 54 إقليماً. وقالت غوليكوفا: “إننا نستطيع القول إن وضع انتشار فيروس كورونا في البلاد مستقر”.

وباشرت روسيا حملة تطعيم مواطنيها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ منتصف كانون الأول الماضي.

وكشفت وزارة الصحة الروسية أن درجات الحرارة الباردة تساعد في إبقاء وانتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة: “إن الفيروس قادر على العيش في وسط جاف ثلاثة أيام بشرط أن تكون درجة حرارة الغرفة بين 20-25 درجة مئوية كما يعيش فيروس كورونا في وسط سائل ما يصل إلى سبعة أيام”.

ويمكن أن يعيش فيروس كورونا أكثر من 14 يوماً في حال انخفضت درجات الحرارة إلى أربع درجات مئوية.

وسجلت إيران 67 حالة وفاة و7321 إصابة جديدة، وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريح لها أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ حتى الآن 1473756 والوفيات 58536.

كما سجلت ألمانيا 4535 إصابة و158 حالة وفاة، وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى مليونين و288545 والوفيات إلى 61675 حالة.

وفي تايلاند أعلن فريق العمل المكلف بالتصدي لمرض كوفيد 19 تسجيل 186 إصابة جديدة دون تسجيل أي وفيات جديدة ليرتفع عدد الاصابات إلى 23557 مع بقاء عدد الوفيات كما هو عند 79 حالة.