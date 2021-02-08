“الجمعية الفلكية” تضع اللمسات الأخيرة لبناء مرصد فلكي مرتبط بالإنترنت

دمشق- ميس خليل

بدأت الجمعية الفلكية السورية وضع اللمسات الأخيرة لبناء أكبر مرصد فلكي في المنطقة، حيث تعتزم بناء مرصد بقطر “14 انشاً” متطور جداً، وسيتمّ ربط هذا المرصد بشبكة الإنترنت ليكون متاحاً لجميع المتابعين في أي مكان في سورية، وذلك من خلال الدخول إلى رابط معيّن ومتابعة ومراقبة السماء وحركة النجوم والكواكب.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمد العصيري لـ”البعث” أن الجمعية الفلكية حصلت على تردّدات شبكة خاصة للتواصل مع رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية حين عبورها فوق سماء سورية، بحيث يتمّ إرسال أسئلة واستفسارات في الفضاء ومعلومات عن كيفية حياة رواد الفضاء من خلال الأطفال، ويتمّ التفاعل بين الطلاب ورواد الفضاء مرئياً عن طريق بث خاص على شبكة الإنترنت بقناة محدّدة ومدروسة.

تقنيات حديثة

وتسعى الجمعية الفلكية لرفد كادرها بتقنيات حديثة ومتطورة سيتمّ إطلاقها خلال الأشهر القادمة، بحيث تكون الجمعية الفلكية من أهم المراكز العلمية في المنطقة وتمتلك تقنيات متطورة جداً تضاهي مثيلاتها في الوطن العربي، وأشار العصيري إلى اتفاقيات تعاون مع عدد كبير من المؤسّسات العلمية والبحث العلمي لتطوير المرصد الفلكي السوري وجعله قادراً على إجراء البحوث والدراسات العلمية، علماً أن الجمعية تمكّنت منذ تأسيسها من نشر علم الفلك وتطويره في سورية بجميع الوسائل الممكنة، كما كان لها بصمتها الواضحة لتطوير علوم الفضاء والفلك خلال سنوات الحرب على سورية، من خلال المشاركة في وضع المناهج الحديثة وتسمية كوكب تدمر وكويكب الطنطاوي، والعمل مع وزارة الأوقاف في لجنة رصد الأهلّة وتحديد مواقيت الصلاة، وتقديم البرامج التلفزيونية والتعاون مع الجامعات والفعاليات العلمية، مثل جامعة الشام الخاصة وجامعة القلمون والجامعة السورية الخاصة، في تنفيذ نشاطات علمية فلكية، والمشاركة في عدد من المؤتمرات الدولية والملتقيات العلمية العربية لإثبات وجود سورية ومكانتها بين الدول وقدرتها على مواصلة مسيرة العلم وبناء الأجيال على الرغم مما تمرّ به من أحداث.

استقطاب

وأصبحت الجمعية -وفقاً للعصيري- تستقطب عدداً أكبر من الجمهور المحب لهذا العلم ومن جميع الفئات العمرية، وباتت تقوم بنشاطات متميزة لرصد الأحداث الفلكية المهمّة، تجمع بين الخبراء والهواة وعامة الناس، إضافة إلى الكثير من وسائل الإعلام لتفسير الظواهر الفلكية المختلفة التي تحدث من وقت لآخر، ولتبسيط العلوم والمعلومات الفلكية للجمهور، وتقوم بشكل دائم بالفعاليات والنشاطات الفلكية وليالي الرصد والمشاركة مع كافة الفعاليات السورية لإيصال علم الفلك للجميع، حيث تمّ إقامة 425 محاضرة بمختلف المحافظات و86 ليلة رصد فلكية، وعرض 35 فيلماً علمياً، كما استقبل المرصد الفلكي حتى تاريخه 89 مدرسة ونادياً صيفياً، وبلغ عدد الطلاب الذين زاروا المرصد نحو 8000 طالب، بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، حيث تمّ تجهيز المرصد بتجهيزات خاصة بتلك الفئات من المجتمع، منوهاً بأن عدد فروع الجمعية في المحافظات هو 7 (دمشق– ريف دمشق– حماة– حمص- حلب– اللاذقية– طرطوس)، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الجمعية يبلغ نحو 3000 عضو، أما عدد أعضاء الفريق العامل في جميع المحافظات فقد وصل إلى نحو 350 عضواً، وإضافة إلى المرصد الفلكي الموجود حالياً في الجمعية فإنه سيتمّ إحداث مرصدين آخرين وهما قيد الإنشاء في مصياف والنبك بريف دمشق.

ورغم الظروف الراهنة ساهمت الجمعية بإنشاء المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء والفلك التابع للاتحاد الدولي للفلك والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ولفت العصيري إلى أن الجمعية تمكنت أيضاً من الانضمام إلى مجلس أمناء المركز الإقليمي لتدريس تكنولوجيا وعلوم الفضاء والفلك لغرب آسيا والوطن العربي التابع للأمم المتحدة، والذي من شأنه أن يوفر قاعدة علمية بمجال منح شهادات الماجستير والدكتوراه وتدريس هذا الفرع المهمّ من العلوم، ما يوفر على الطلاب الراغبين التخصّص في هذا المجال عناء السفر للدراسة، وبالتالي الاستقرار في الخارج وخدمة بلد آخر في مجال نحن أحوج فيه من غيرنا للنهوض بأنفسنا وبلدنا.