رئيس نادي الحرية يتعهد بضمان حقوق اللاعبين!

حلب- محمود جنيد

أكد رئيس نادي الحرية نور الدين تفنكجي لـ “البعث” أن تمسكه بالجهاز الفني والإداري لفريق النادي الأول لكرة القدم هو الضامن الحقيقي لحقوق اللاعبين المالية، كنتيجة ملخصة لنتائج الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأحد بغرض تطويق أزمة الفريق، وإعادته إلى التدريبات التي انقطع عنها في اليومين الماضيين، وأشار تفنكجي إلى أن التركيز حالياً منصب على مباراة الوثبة في حلب يوم الأربعاء المقبل كمواجهة مفتاحية لاستعادة شيء من الثقة، ومصالحة الجمهور، ومقدمة تحضيرية ذهنية للديربي المهم مع الاتحاد في الجولة الثالثة للإياب.

وبيّن رئيس نادي الحرية بأن الاجتماع الرسمي الأول للإدارة لتوزيع المهام والمكاتب، وتقييم الواقع والموقف الاستثماري والمالي والفني للنادي، سيقام مساء اليوم، وسينطوي على الكثير من النقاشات والأمور المهمة.