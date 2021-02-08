مخبز “البعث” بالقامشلي يعمل بطاقته القصوى

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

تبذلُ اللجان المشرفة على مخبز البعث بالقامشلي وعمّاله جهوداً كبيرة ومضاعفة لتأمين الخبز للمواطنين، ويتواصل العمل خلال ساعات الليل والنهار، وفق ما قاله عدنان الحلاج عضو مجلس محافظة الحسكة المشرف على المخابز، مشيراً إلى أن المخبز عاود عمله مساء الخميس الماضي بإنتاج الخبز بعد توقف اضطراري عدّة أيام، وقد تمّ دعمه بـ20 طناً من الطحين وصلت من مدينة الحسكة، ومثلها من مطاحن المدينة، بهدف إنتاج أكبر كمية من الخبز وتوزيعها على المواطنين على مدار الساعة.