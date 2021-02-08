مطالبات بدعم الريف المحرر في الرقة باعتمادات مالية

الرقة – حمود العجاج

أكد مجلس محافظة الرقة على ضرورة استصدار الموافقات الخاصة من الجهات المركزية لصرف رواتب المعلمين والعاملين في المؤسسات العامة في محافظة الرقة ولاسيما الأجور المفقودة خلال عامي 2013 و 2014 في دير الزور، حيث بلغت قيمه الرواتب والتعويضات المفقودة حينها بحدود مليار ليرة بعد عمليات السرقة والاختلاس من قبل معتمدي الرواتب في تربية دير الزور وجهات أخرى.

وأكد أعضاء المجلس على ضرورة إعفاء المقترضين من أبناء المحافظة من الفوائد المترتبة عليهم وخاصة العاملين في الدولة وذلك عن القروض التي استجروها قبل عام 2013 من مصارف التسليف والعقاري والتجاري، وذلك مراعاة للأوضاع الصعبة التي لا تزال ماثلة حتى الآن بعد تهجيرهم القسري من مدنهم وقراهم وانتشارهم بعدد من المحافظات السورية.

وطالب المجتمعون بتأمين وسائط نقل على نفقة وزارة التربية لنقل المعلمين المقيمين في المناطق غير المحررة إلى المدارس المحررة بشكل يومي كون ذلك يرتب أجور نقل تصل إلى 5000 ليرة يوميا، والأسراع بإحداث مشفى ميداني لتعذر قيام مشفى عام أو خاص في الوقت الحالي في الريف المحرر وتأمين مستودع أدوية في مدينة السبخة في ظل عدم وجود أي مستودع عام أو خاص.

واقترح عدد من أعضاء المجلس منح اعتمادات مالية استثنائية للمشاريع الحيوية الهامة لانجاز طريق شويحان- السبخة الذي يحتاج الى كلفة تقدر حالياً بمليار ونصف المليار ليرة كونه الشريان الذي يربط الريف الشرقي المحرر بالمحافظات الأخرى وهو المعول عليه بإعادة النشاط البشري إلى الريف المطهر، وغير ذلك من المطالب الهامة التي تنتظر التنفيذ!.