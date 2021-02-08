معسكر ناجح لمنتخب الملاكمة في إيران والفائدة كبيرة

أنهى منتخبنا الوطني للملاكمة معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة الإيرانية طهران واستمر لمدة ١٥ يوماً، تخللته عدة لقاءات تجريبية مع المنتخبات الإيرانية.

أمين سر اتحاد اللعبة محمود سلوم بيّن لـ “البعث” أن الاستفادة من المعسكر كانت كبيرة، حيث هيأت لملاكمينا جواً من التنافس والاحتكاك الكبيرين مع اللاعبين الإيرانيين الجيدين في مستواهم.

وأشار سلوم إلى أن المعسكر لم يكن مجرد تدريب مشترك مع لاعبي إيران، وإنما كان عبارة عن إجراء ثلاثة لقاءات ودية على مستوى عال جداً، تم فيها اعتماد التنقيط على الكمبيوتر، وهذه اللقاءات رفعت من مستوى لاعبينا الذين قدموا أداء جيداً

ولفت أمين السر إلى أن جرعة الاحتكاك المكتسبة ستصب في مصلحة لاعبينا، ومع الأيام القادمة سيلاحظ الجميع مدى التطور الذي طرأ على بعض اللاعبين، خاصة أنها المرة الأولى التي يشاركون بها في معسكرات ولقاءات خارجية بهذا المستوى.

وكشف سلوم أن هذه اللقاءات جاءت بوقتها لملاكمينا بعد انقطاع عن المشاركة بالبطولات الخارجية (لفئة الرجال) استمر لمدة عام كامل بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن المعسكر في إيران كان صعباً من حيث حجوزات الطيران، والحجر الصحي الذي فرض علينا، حيث اقتصر المعسكر على صالة التدريب بمعدل حصتين في اليوم.

وبيّن سلوم أن نتائج المباريات التي خاضها ملاكمونا في المباريات التي قادها حكام إيرانيون لم تكن هامة، لأن هدفنا معرفة موقعنا مع بطل غرب آسيا الأول، إذ خسر كل من الملاكمين حسين المصري وعلاء الدين غصون بالنقاط بصعوبة 3/2 في أحد اللقاءات مع الإيرانيين، والسبب يعود للقضاة الإيرانيين، كما فاز بطلنا أحمد غصون على البطل الأول في إيران والمتأهل للدورة الأولمبية، وقدم باقي لاعبينا مستويات جيدة من المباريات، فحقق منتخبنا الفوز على منتخب إيران العسكري بنتيجة 4/ 3 والذي ضم في صفوفه أفضل لاعبي إيران، وهي نتيجة جيدة لمنتخبنا.

وأكد سلوم أن اتحاد اللعبة لن يتوقف عند معسكر إيران، بل سيستمر في إقامة معسكرات أخرى، حيث من المقرر أن يزورنا منتخب إيران لإقامة معسكر في دمشق بالفترة المقبلة.

يشار إلى أن بعثة منتخبنا إلى إيران ضمت اللاعبين: حسين المصري وزن 52 كغ، وبلال جوخدار وزن 56 كغ، وحيدرة العلي وزن 60 كغ، وعبد الرحيم أبو ذراع وزن 64 كغ، وجعفر إسماعيل وزن 69 كغ، وأحمد غصون وزن 75 كغ، وعلاء غصون وزن 91 كغ، ومحمد مليس +91كغ.

عماد درويش