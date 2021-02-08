4 آلاف هكتار و4.5 ملايين غرسة خطة إنتاج “الزراعة”

دمشق- محسن عبود

تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بخطة سنوية لتحريج المساحات الجديدة والمستصلحة والأراضي المعتدى عليها والأراضي الحراجية من خلال الفرق الموجودة لدى دوائر الحراج.

وأوضح مدير الحراج في وزارة الزراعة حسان فارس أن خطة التشجير للموسم 2020-2021 بلغت /4000/ هكتار لكافة المحافظات، كما بلغت خطة إنتاج الغراس للموسم الحالي /4.5/ ملايين غرسة تتوزع ما بين الزراعة الشتوية والزراعة الربيعية، تمّ تنفيذ كامل الزراعة الشتوية وسيتمّ زراعة الأنواع الربيعية في مواعيدها.

كما قامت القطع والوحدات العسكرية بتنفيذ حملات تشجير زرعت فيها 51300 غرسة، وقامت وزارة الأوقاف بتشجير 7115 غرسة، ونفذت الجامعات ومراكز البحوث 6655 غرسة، وفي المستشفيات تمّ تشجير 10280 غرسة، وفي مديريات التربية تمّ تنفيذ 24753 غرسة، وفي مجالس المدن والبلديات تمّ تنفيذ 175240 غرسة، وساهمت منظمة طلائع البعث بتشجير 10970 غرسة، إضافة إلى حملات مستمرة بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين وتسليمهم المساحات المتفق على تشجيرها والغراس الحراجية اللازمة، وتمّ التنفيذ منذ تاريخ 14/12/2020 والعمل مستمر حتى الآن، حيث وصلت المساحات المنفذة إلى 95 هكتاراً، إلى جانب حملات التشجير التطوعية التي وصلت إلى 55.6 هكتاراً، عدد الغراس المزروعة فيها نحو 75945، هذا إضافة إلى عيد الشجرة المركزي والفرعي التاسع والستين لعام 2020 الذي تمّ فيه زراعة 49050 غرسة في كافة المحافظات.