79,2 طن حصة سورية من أسماك التونة الزرقاء بقيمة 127,5 مليون ليرة

دمشق – البعث

بلغت إيرادات الهيئة العامة للثروة السمكية العام الماضي 227 مليون ليرة، متضمنة بيع نواتج التجارب من أسماك المشط والكارب والبوري والغريبة في كل من مركز أبحاث الهيئة بمصب السن، وإيرادات مزرعة 16 تشرين البالغة 43 مليون ليرة، وعوائد السدود المؤجرة والبالغ عددها 27 سد بريع سنوي حوالي 30,4 مليون ليرة – علماً أن مدة استثمار المسطحات المائية هي 5 سنوات- أما استثمار حصة الجمهورية العربية السورية من أسماك التونة الزرقاء بلغت كميتها 79,2 طن بقيمة إجمالية 127,5 مليون ليرة سورية، بينما بلغت قيمة بيع الإصبعيات لمربي المزارع المرخصة ومستثمري السدود حوالي 26 مليون ليرة متضمنة أجور النقل.

وبين مدير عام الهيئة الدكتور عبد اللطيف علي أن الهيئة خلال العام 2019 أنتجت 1,4 مليون إصبعية منها مليون إصبعية كارب و400 ألف إصبعية مشط بأنواعه، وأنه تم استخدامها في العام الماضي 2020 لتأمين حاجة استزراع السدود والمزارع الأسرية وأصحاب المزارع المرخصة ومستثمري السدود والتجارب البحثية في الهيئة. منوهاً أنه تم استزراع بحيرات “سد 16 تشرين باللاذقية وقطينة بحمص وسد الرستن بحمص وسد الباسل بطرطوس” بحوالي 203500 إصبعية علماً بنسبة تنفيذ 102% عن الخطة البالغة 200 ألف إصبعية، كما قامت الهيئة بتأمين إصبعيات للمربين أصحاب المزارع المرخصة ومستثمري السدود في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص والرقة والسويداء حيث تم بيع 886125 إصبعية بوزن 11460 كغ بسعر تشجيعي 2195 ليرة للكغ الواحد.

وبين علي أنه خلال عام 2020 تم توزيع 95000 إصبعية كارب مجاناً على المربين أصحاب المزارع الأسرية البالغ عددها 664 مزرعة في محافظات اللاذقية وريف دمشق وطرطوس وحمص وحماة والقنيطرة وبنسبة تنفيذ 111%.

وأكد علي أن الهيئة تقوم بتنفيذ التجارب ضمن مواقع الهيئة بغية تعميمها على القطاع الخاص بهدف الاستفادة من هذه التجارب في زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة وتحسين جودة المنتج وتخفيف تكاليف الإنتاج حيث بلغ المجموع الإجمالي للإصبعيات المستخدمة في التجارب في كل من مركزي أبحاث الهيئة بمصب السن ومزرعة 16 تشرين حوالي 40 ألف إصبعية، كما بلغت حصيلة نواتج التجارب من أسماك الكارب حوالي 12,5 طن، وحصيلة نواتج التجارب من أسماك المشط حوالي 8,4 طن، وأسماك البوري والغريبة حوالي 600 كغ حيث تم بيعها في منافذ البيع التابعة للهيئة لتصبح الكمية الإجمالية المسوقة من الأسماك 21,5 طن.

وأشار علي إلى أن مجموع المزارع السمكية المرخصة لغاية 31/12/2020 حوالي 682 مزرعة، وبلغ عدد غير المرخصة لنفس التاريخ حوالي 402 مزرعة.