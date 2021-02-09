إقبال كبير على الدورة التدريبية الآسيوية في نادي حطين

اللاذقية- خالد جطل

يستضيفُ نادي حطين دورة المدربين الآسيوية (c) التي تُقام بإشراف الاتحاد الآسيوي وبالتعاون مع اتحاد الكرة، والتي انطلقت في السادس من شباط الجاري وتستمر لغاية السادس عشر منه.

المدير التنفيذي للنادي كمال قدسي أوضح لـ”البعث” أن الدورة جاءت ملبية لحاجة كوادر اللاذقية بإقامة الدورات التدريبية الآسيوية التي غابت عنها منذ ما يقارب العام ونصف، مؤكداً أن الحاجة كانت ملحة لإقامتها، خصوصاً وأن مدرّبي المحافظة عامة ومدربي نادي حطين بأمسّ الحاجة لاتباع هذه الدورة، لأن إقامتها في اللاذقية توفر على المشاركين الوقت والمال فيما لو أقيمت في دمشق، وهذا ما رفع عدد المشاركين إلى 56 دارساً من مختلف محافظات القطر، منهم 40 دارساً من كوادر نادي حطين.

من جانبه المحاضر الآسيوي مهند الفقير كشف أن الدورة تهتمّ بالتخطيط والتنظيم وإدارة الحصة التدريبية، وتتناول مهام المدرّب وصفاته وعلومه، ومنهجيات وطرق التدريب، وكيفية إعداد اللاعبين من كل النواحي والتواصل بين المدرّب واللاعبين، مشيراً إلى أن الدورة تُقام على مرحلتين، محاضرات عملية بملاعب النادي، يليها الجانب النظري. وبيّن الفقير أن الدارسين سيخضعون لامتحانين نظري وعملي لتحديد الناجحين والراسبين والمكملين للراسبين بالنظري والعملي ولكن بدرجات قريبة من علامة النجاح.

يُشار إلى أن الدورة يديرها الخبير كيفورك مردكيان، وأحمد رجوب أميناً للسر، وكمال قدسي مسؤولاً مالياً، ويحاضر فيها كلّ من المحاضرين الآسيويين فجر إبراهيم ومهند الفقير، حيث سبق لنادي حطين أن أقام عدة دورات تدريبية للمدربين، وهو الآن بصدد افتتاح مدرسة للتحكيم خاصة بأبناء وكوادر النادي بعد تعذّر إقامة دورة متخصّصة للحكام لعدم الموافقة عليها.