افتتاح مكتب بريد في “التضامن” بدمشق

دمشق- ميس خليل

افتتحت مديرية بريد دمشق، بالتشارك مع المؤسسة العامة للاتصالات، مكتباً بريدياً في مركز هاتف التضامن، وذلك بهدف تعزيز الانتشار الجغرافي للمكاتب البريدية على المساحة الكلية لمدينة دمشق، وبمبادرة من مجلس محافظة دمشق.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للبريد حيان مقصود لـ “البعث” أن منطقة دف الشوك منطقة حيوية ومزدحمة بالسكان، وعليه تم تخصيص مؤسسة البريد بكوتين ضمن مركز هاتف التضامن، بحيث سيقدم المكتب كمرحلة أولية عدة خدمات، منها: وثائق السجل المدني، إخراج القيد، البيان العائلي، بيان الولادة، الزواج، وثيقة غير موظف، خدمة الحوالات المالية، بالإضافة إلى تسليم الرواتب للمتقاعدين، ولاحقاً سيتم تقديم خدمة الحصول على وثيقة غير محكوم.

بدوره ذكر رئيس مجلس محافظة دمشق خالد الحرح أن افتتاح المكتب من شأنه تعزيز انتشار الخدمات البريدية بشكل أكبر على مستوى محافظة دمشق، خاصة أن النشاط البريدي في هذه المناطق غير موجود حالياً، وافتتاح المكتب يأتي بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وتخفيف الضغط على المراكز الرئيسية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك عمل مستمر لافتتاح المزيد من المكاتب على مستوى المحافظة ككل بمتابعة من مؤسسة البريد، وإشراف من مجلس المحافظة.