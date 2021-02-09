الإنتر يلاقي يوفنتوس في مهمة ثأرية وإشبيلية يستضيف البارسا

تُقام مساء اليوم الثلاثاء مباراة إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، بين يوفنتوس وضيفه إنتر، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدفين لهدف لمصلحة اليوفي في مباراة شهدت تألقاً لكريستيانو رونالدو، ويكفي فريق السيدة العجوز التعادل للعبور إلى المباراة النهائية وملاقاة الفائز من نصف النهائي الثاني بين أتالانتا ونابولي، وهذا لا يعني أن طريقه ممهد جداً، فباستثناء مباراته أمام سبال والتي انتهت بأربعة أهداف نظيفة بداية المسابقة، لم يعرف فوزاً سهلاً على الإطلاق، فانتهت باقي مبارياته بالفوز بفارق هدف فقط، وعلى المقلب الآخر سيبذل الإنتر قصارى جهده من أجل الردّ على منافسه والفوز عليه في أرضه والمضي نحو تحقيق أول ألقابه منذ سنوات، وهو بحاجةٍ للفوز بفارق هدفين على الأقل للتأهل إلى المباراة النهائية.

أما غداً فسنشهد صداماً من الطراز الرفيع لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا، بين إشبيلية المتخصّص في المسابقة وبرشلونة الساعي للعودة إلى منصات التتويج، المباراة التي يستضيفها ملعب رامون سانشيز بيزخوان تمثّل الفرصة الأفضل للنادي الكتالوني للخروج ببطولة هذا الموسم في ظل تأخره عن متصدّر الدوري أتلتيكو مدريد بثماني نقاط، وصعوبة المنافسة في دوري الأبطال مع وجود فرق أكثر استعداداً وربما رغبة في الفوز كالبايرن واليوفي.

ووجد البرسا نفسه في هذا الدور بعد فوز درامي على غرناطة في ربع النهائي بخمسة أهداف لثلاثة، والآن سيتعيّن عليه تخطي عقبة النادي الأندلسي الذي انتصر على فالنسيا بثلاثية نظيفة، وفي نصف النهائي الثاني سيلعب فريق ليفانتي الذي انتصر على ريال مدريد بالدوري الإسباني، أمام أتلتيك بيلباو بطل كأس السوبر المحلي.

كأس إيطاليا.. إياب الدور نصف النهائي

مباراة اليوم: يوفنتوس– إنتر 9.45 مساءً.

مباراة الغد: أتالانتا– نابولي 9.45 مساءً.

كأس إسبانيا.. ذهاب الدور نصف النهائي

مباراة الغد: برشلونة– إشبيلية 10 مساءً.

مباراة الخميس: أتلتيك بلباو– ليفانتي 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– تواجه يوفنتوس وإنتر في 12 مباراة من منافسات كأس إيطاليا، فاز فيها اليوفي بـ 8 مباريات، بينما تفوّق إنتر في 4 مباريات، وخيّم التعادل بينهما في مباراتين.

– التقى نابولي وأتلانتا 8 مرات في بطولة الكأس، فاز نابولي في 4 مواجهات بينما انتصر أتلانتا في مواجهتين، وانتهت مواجهتان بالتعادل، وسجل لاعبو نابولي في شباك أتلانتا 10 أهداف، وتلقت شباك نادي نابولي 6 أهداف من لاعبي أتلانتا.

– هذه هي المرة الـ16 التي يلتقي فيها برشلونة وإشبيلية في كأس إسبانيا، لكنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في نصف نهائي، وأبرز لقاءاتهما كان لقاؤهما في النهائي عام 2018، المباراة انتهت بفوز البلوغرانا بخماسية نظيفة.

– في آخر 10 مباريات بين البارسا والأندلسي ببطولة الكأس، فاز برشلونة في 6 مباريات وتعادل لمرتين وخسر في مباراتين وسجل 23 هدفاً واستقبل ستة أهداف.