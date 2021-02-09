المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف يحرّم “زواج التجربة”

أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف فتوى حول ما يسمى “زواج التجربة”، وقال: “إنه محظور وباطل ومحرّم ولا يصح أن يسمّى زواجاً”.

وأكد المجلس في بيان أن ما يسمى “زواج التجربة” باطل ومحرّم، ويهدم الأسرة ويفسد المجتمع، ويجعل المرأة ألعوبة بيد الرجل وأهوائه، ويمس كرامة الرجل ومكانته، ويتنافى مع مقاصد الشريعة في الزواج وأحكامه، وفيه امتهان للمرأة وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وفيه خطر على الأولاد وحضانتهم، وأضاف: إن هذا الزواج تترتب عليه آثار اجتماعية خطيرة، ويخالف قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الجمهورية العربية السورية، لذلك فهو محرّم وباطل ولا يُعدُّ زواجاً.