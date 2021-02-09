“ترنيمة الموت” على مسرح دار الثقافة بحمص

البعث ــ نزار جمول

افتتحت على صالة مسرح دار الثقافة بحمص عروض مسرحية “ترنيمة الموت” المأخوذ عن قصة “كالخاس” للأديب الروسي أنطون تشيخوف وبعض مشاهد من شكسبير في أول عروض فرقة المسرح القومي بحمص لهذا الموسم، وهو من إعداد محمد ياسين زكريا ومن بطولة وإخراج الإعلامي خالد الطالب وتمثيل الإعلامي محمد خير كيلاني، ويستمر حتى بعد غدٍ الخميس. شهد حفل الافتتاح اهتماماً بالغاً من الحضور الذين يهتمون بالشأن الثقافي والمسرحي وغيرهم، والعرض يتحدّث عن حياة بطل عاش حياته التراجيدية من خلال الخيانة والغدر ممن حوله، وعندما يشعر أن عمره ضاع هباءً بعد أن حمل المسرح على ظهره يموت على خشبته وهو يملك عزته وكبرياءه.

مخرج العرض وبطله خالد الطالب بيّن أنه حاول المزج بين كالخاس وشكسبير، معتبراً هذا المزج بين الشخصيتين جرأة، وأكد أن الملك لير كان يعاني المعاناة ذاتها التي يعانيها كالخاس وتتمثل بخيانة المجتمع وحبيبته والحياة بشكل عام ولم يبقَ له إلا المسرح ليموت على خشبته، وأوضح الطالب أن العمل تم تقديمه بطريقة المنمنمات ليكون الممثل مقنعاً أكثر بمثل هذه القضايا، معتبراً أن الإحساس مهم لدرجة كبيرة، وشكر الطالب جمهور حمص متمنياً أن يكون قدّم مع طاقم العمل ما يرضي ذائقته المسرحية، وأكد أنه راضٍ عن العمل من خلال حبّه لتشيخوف.

بدوره تحدّث الفنان الصحفي محمد خير كيلاني عن هذا العمل بتأكيد عودته للمسرح بعد غياب عشر سنوات عن الخشبة، من خلال شخصية نيكيتا الملقن المسرحي المعاصر لجميع النجوم وهذه الشخصية عانت كثيراً من ويلات الحرب وهجّرت من منزلها لتعيش في المسرح.

يذكر أن الفنان الإعلامي خالد الطالب أهدى هذا العمل لروح أستاذه الفنان الراحل محمد بري العواني.