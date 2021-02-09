توسع أفقي في مركز هاتف تشرين لتغطية التوسع العمراني

اللاذقية- مروان حويجة

تغطّي خدمات مركز هاتف تشرين في اللاذقية مناطق واسعة من ضواحي وأحياء المدينة، بالتوازي مع أعمال التوسعة المستمرة في الشبكات لاستيعاب التزايد في الاحتياجات.

وذكر مدير مقسم تشرين التابع لفرع شركة اتصالات اللاذقية المهندس فايز سعد أن المركز يعدّ من المراكز الكبيرة في محافظة اللاذقية، ويضمّ أكثر من ٥٥ ألف رقم حالياً بشبكة واسعة، إضافة إلى ٨ وحدات ضوئية في أطراف المدينة وضواحيها. وأكّد سعد أن المركز يقدّم الخدمات للمشتركين بتقنية حديثة عالية، وقد تمّ إجراء صيانة شاملة للشبكة في كافة المحاور، وتوسيع الشبكات في كافة المحاور أيضاً، لافتاً إلى تحقيق معدلات صيانة وإصلاح متميزة بنسبة عالية جداً على مستوى المحافظة لتحسين جودة وكفاءة الخدمة الهاتفية، وكذلك بالنسبة لمعدل التركيبات على مستوى الخطوط الهاتفية الأرضية بمعدل سنوي لا يقلّ عن ١٥٠٠ رقم هاتفي إضافة إلى بوابات الانترنت.

وبيّن مدير المركز أنه من المنتظر أن يكون هناك بوابات جديدة خلال العام الجاري، وتوسّع كبير في خدمة البوابات بعد معاناة بهذا الخصوص جراء عدم توفرها خلال الفترة الأخيرة في ظل الطلب الكبير على البوابات، مشيراً إلى أنه يمكن أن يسهم تأمينها هذا العام في تحقيق كل الطلبات المسجّلة حالياً لدى المركز. وبيّن سعد أن لدى المركز حالياً نحو ٢٩٦٠٠ بوابة في الخدمة، إضافة إلى نحو ٥٥ ألف رقم هاتفي قائم في الخدمة، لافتاً إلى التوسع المستمر في نطاق خدمات عمل المركز بالتوازي مع التوسع العمراني، ولاسيما أن هناك أكثر من عقد توسع تمّ إنجازه خلال العامين الماضيين لتوسيع الشبكات النحاسية والشبكات الضوئية، وأيضاً هناك توسعات مستمرة في الشبكة كإجراءات عاجلة وإسعافية من خلال شبكات هوائية مؤقتة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة، كما هي الحال في: رويسة بسنادا- أرض الصوفي- توسع المشروع التاسع- منطقة معمل النسيج.. وغيرها من مناطق تمّ رفدها بالشبكات الهاتفية والشبكات الضوئية.