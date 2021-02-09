مشاركة واسعة في ثاني مراحل دوري الفروسية

وسط مشاركة واسعة للفرسان في كافة الفئات ومن كافة الأندية، اختتمت المرحلة الثانية من دوري الفروسية لقفز الحواجز التي نظّمها اتحاد الفروسية بالتعاون مع نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية في الديماس الذي استضاف البطولة على أرضه في صالة الأغر.

المرحلة الثانية جاءت بنظام شوطين متتاليين يجتازهما الفرسان، وتحسب النتائج حسب أخطاء الشوطين، وزمن الشوط الثاني، وبشكل عام كان الأداء جيداً، واستطاع الفرسان حصد نقاط المرحلة الثانية لتضاف إلى رصيد النقاط الذي سيجمع آخر العام، وبعد انتهاء المرحلة الأخيرة من الدوري، ليتم تتويج بطل الدوري لعام 2021.

كوادر اللعبة وجّهت الشكر لكل من ساهم في تنظيم المرحلة، والشكر الكبير للسيدة الفارسة منال الأسد الرئيس الفخري لاتحاد الفروسية على الدعم والمتابعة المستمرة للنشاطات والفرسان.

“البعث“