هدايا لأطفال القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

قام فريق الدعم النفسي والاجتماعي بفرع القنيطرة للهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع منظمة “يونيسيف” بتنظيم جلسات ترفيهية تعليمية ترويحية لأطفال قريتي حضر وطرنجة، تضمّنت برامج عن التعامل الأمثل والأسلم مع مخلّفات الحرب من ألغام وعبوات ناسفة ومتفجرات وغيرها، وأفضل الطرق للوقاية من الأمراض الخطرة المعدية وخاصة (كورونا)، كما نوّه أعضاء الفريق خلال جلساتهم مع الأطفال بأهمية تنظيم الوقت وصولاً للتفوق الدراسي، واكتساب الخبرات الحياتية العلمية والعملية من خلال الرحلات العلمية في الطبيعة التي تضمّ الغابات والجبال.

وشارك الأطفال أيضاً بتنفيذ ألعاب طفولية جمالية هادفة، تعمّق ثقة الأطفال بأنفسهم، وتشحذ قدراتهم الذهنية ومداركهم العقلية من خلال البحث عن الحلول للمشكلات الطارئة، واستثمار الغناء والمسرحيات والمسابقات والرسوم والأعمال الفنية المهنية. وقدّم الهلال الأحمر حوالي ٥٠٠ هدية للأطفال المشاركين.