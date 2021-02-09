“وصية وتكوين وبذور”.. ثلاثة مشاريع تنموية أطلقتها شبيبة الثورة

دمشق – بسام عمار:

في اطار الدور التنموي والاجتماعي لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة، تم اطلاق ثلاثة مشاريع تنموية هي (وصية وتكوين وبذور)، وهناك مشاريع أخرى ستطلق مستقبلا، وفق ماذكره لـ “البعث” رئيس المنظمة الرفيق عفيف دلا، وأضاف: ضمن مشروع “وصية” سيتم افتتاح عدد من مراكز العلاج الفيزيائي لجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وذوي الشهداء والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والطواقم المتخصصة والتي ستقدم كل الخدمات الطبية التي يحتاجها المستهدفون مجانا وعلى مدار الأسبوع ولساعات متأخرة يومياً، وسيكون هناك ملفات خاصة بالمستفيدين لتنظيم العمل ومتابعة للحالات مع الجهات الطبية المعنية، مبينا أن أول مركز سيتم افتتاحه سيكون بعد غد الخميس في شارع الحمرا بحمص وبعده في سلحب بريف حماه والدريكيش بريف طرطوس، منوهاً أنه ضمن هذا المشروع هناك برنامج خاص لدعم حالات التميز والإبداع من ذوي الشهداء والجرحى في مجالات الرسم والموسيقى والغناء والنحت والأعمال اليدوية من خلال المساعدة في إقامة مشاريع خاصة بذلك.

وذكر الرفيق دلا أن مشروع “تكوين” يهدف الى استيعاب الشباب بشكل عام وطلاب التعليم المهني والفني بشكل خاص ممن لديهم القدرة والرغبة لتعلم مهن وحرف مختلفة بهدف تطوير امكانياتهم وإعطائهم الخبرة المطلوبة لإطلاق مشروعات خاصة بهم في المجالات الحرفية إضافة إلى ربط الحالات المتطورة والمتميزة منهم بالمنشآت الصناعية والحرفية وتشكيل جزء من خطوط إنتاج هذه المنشآت بشكل مباشر إضافة لدعم الشباب في تأسيس الورشات الخاصة بهم مما يلبي حاجة السوق المحلية الماسة لبعض المهن والحرف ويساهم في عملية إعادة الإعمار بشكل عام، وفي هذا الإطار سيتم خلال الفترة القريبة افتتاح مركز خاص بهذا البرنامج في مدينة بانياس حيث سيقدم التأهيل والتدريب وسيكون جزء منه مقراً لورشة لصيانة الأجهزة الإلكترونية والخليوية والحواسب وورشة خياطة صغيرة وريع هذا المركز سيكون للعاملين فيه وسيتم التوسع بافتتاح المزيد من هذه المراكز في الأرياف.

وفيما يتعلق بمشروع “بذور” بين الرفيق دلا أنه يهدف إلى تشكيل حواضن ومسرعات أعمال ومشاريع صغيرة ومتناهية الصغر (زراعية وصناعية وحرفية وسياحية) في المدن والأرياف حيث يتم التوجه الآن لإطلاق عدد من المشروعات الزراعية في الأراضي التي تملكها المنظمة على أن تزرع بمحاصيل إنتاجية محددة وفق معايير البيئة الجغرافية وطبيعة الأرض والجدوى الاقتصادية وسيتم تشغيل الشباب فيها بالدرجة الأولى حيث سيكون عائد الزراعة للعاملين فيها بنسبة ثمانين بالمئة وعشرين بالمئة للمنظمة لدعم المشروع وسيتم البدء بالمشروع خلال الفترة القريبة وسيطبق في أرياف دمشق والسويداء والقنيطرة وحمص وحماه.