81 نائباً يطالبون خارجية بريطانيا بالضغط على سلطات الاحتلال لمنع تهجير العائلات الفلسطينية

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وذكرت وكالة وفا أن 37 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

في الأثناء أصيب فلسطيني واعتقل أحد عشر آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب شرق مدينة بيت لحم وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح كما اقتحمت بلدات الخضر جنوب المدينة وإذنا والظاهرية ودورا في الخليل والرام في القدس المحتلة ومادما في نابلس وكوبر في رام الله واعتقلت أحد عشر فلسطينياً.

كما أصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها في بلدة برطعة جنوب غرب جنين أطلقت الرصاص على فلسطيني ما أدى الى إصابته في القدم.

في سياق متصل، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة المحاصر وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين وذكرت وكالة معا أن عدة آليات عسكرية للاحتلال توغلت في أراضي الفلسطينيين الزراعية شمال غرب بيت لاهيا شمال القطاع وقامت بتجريفها

كما جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصيادين الفلسطينيين في البحر غرب ووسط قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة وذكرت وكالة وفا أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة ميناء الصيادين غرب القطاع ودير البلح ووسطه.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.

وفي السياق ذاته شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة بمدينة القدس المحتلة رفضاً لمخطط الاحتلال الإسرائيلي تهجير 17 عائلة من منازلها في حي الشيخ جراح جنوب شرق المدينة والاستيلاء على منازلها لتوسيع عمليات الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالوقف الفوري للاستيطان وتؤكد أن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

وقال منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس زكريا عودة إن استيلاء الاحتلال على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح يهدد بتشريد 83 فلسطينياً وإحلال مستوطنين مكانهم كجزء من سياسة التهويد المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة لافتا إلى أن المقدسيين سيتوجهون للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة بعد إعلان ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

إلى ذلك طالب 81 نائبا بريطانيا وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنع تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن أعضاء البرلمان كتبوا في رسالة بعثوا بها إلى الوزير أنه بالنظر إلى الأبعاد الهائلة للمصادرة المخطط لها لا تكفي الكلمات الدبلوماسية حيث يقترح النواب أن توضح لندن لـ “إسرائيل” أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد إذا تم تنفيذ المخطط المذكور وأنه يجب أخذ جميع الإجراءات في الاعتبار، ولفتت الوكالة إلى أنه من بين الموقعين على الرسالة خمسة نواب من حزب المحافظين.

في السياق ذاته دعت حركة فتح الفلسطينية الحكومة البريطانية إلى الاستجابة للرسالة، وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال: ندعو الحكومة البريطانية للاستجابة لرسالة النواب لما فيها من استناد إلى الشرعية الدولية وفرصة لكبح جماح الإجراءات العنصرية الإسرائيلية بما تحمله من مخاطر تغيير الوضع القائم بشكل يعطل فرص إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني في عاصمته بشكل خاص وأعرب نزال عن أمله في أن تمارس البرلمانات الأوروبية ضغطا عاجلا على الحكومات لاتخاذ خطوات رادعة ضد تهجير الاحتلال الفلسطينيين من منازلهم.