9727 ناجحاً في مسابقة المسرّحين بطرطوس

طرطوس- محمد محمود

أنهت محافظة طرطوس برنامج التعاقد مع عدد من المسرّحين العسكريين بعقود سنوية في الجهات العامة والإدارية في المحافظة، حيث قامت لجان الاختبار المشكّلة من قبل المحافظة بالقرار رقم /122/ والتي تضمّ ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باختبار وتعيين الناجحين في الامتحان التحريري الذي تمّ إجراؤه في 18/1/2021، والاختبار العملي الذي انتهى بتاريخ 1/2/2021.

وبيّن حيدر مرهج أمين عام محافظة طرطوس في حديثه لـ”البعث” أن عدد الناجحين الكليّ في الاختبار بلغ 9727 ناجحاً، منهم 3128 بالفئة الأولى والثانية، و890 فئة ثالثة، و977 فئة رابعة، و4732 فئة خامسة. وأضاف: سيتمّ نشر قوائم هذه الأسماء على صفحة المكتب الإعلامي، وسيتمّ توزيعهم على المديريات والمؤسسات المختلفة في المحافظة وتعيينهم وفق اللجان المختصة بكل فئة، حيث تمّ تشكيل خمس لجان أجرت الاختبارات في كلّ من المؤسسة العامة للمياه، ومديرية الخدمات الفنية، ومكتب الخدمات الفنية ومديريتي الصحة والمالية.

وأكد مرهج أن تعيين المسرّحين العسكريين الذين أتموا خدمتهم العسكرية بكل شرف وإخلاص وقدموا التضحيات الكبيرة للوطن، هو جزء من واجبنا تجاه من قدّم كل ما يملك في سبيل وطنه، وهو استمرارية لدورهم الذين قدموه في فترة خدمتهم، وتتمة لواجبهم وللمهام التي قاموا بأدائها، فاليوم هناك لجان مختصة في المديريات والمؤسسات لتمكين هؤلاء الناجحين ودعمهم في وظائفهم الجديدة.

وختم مرهج بأن تعيين جزء من المسرّحين العسكريين اليوم هو جزء من برنامج مستمر لاستيعاب وتعيين دفعات جديدة كل فترة حسب الإمكانيات المتوفرة، وضمن خطة شاملة لتعيينهم.