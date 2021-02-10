“الشيوخ الأمريكي” يدعو بايدن للضغط على نظام أردوغان

دعت أغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط على النظام التركي من أجل وقف انتهاكاته لحقوق الانسان والممارسات القمعية بحق المعارضين.

وقال 54 من أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة وقعوا عليها وموجهة إلى إدارة بايدن: “نحثكم على التأكيد لأردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي”.

وأكد الأعضاء في رسالتهم أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

يذكر أن لجنة حماية الصحفيين الدولية صنفت تركيا بأنها البلد الأول عالمياً في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.

ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام أردوغان حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة وأدت الى اعتقال عشرات الالاف من المعارضين وطرد أو ايقاف عن العمل لنحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والاعلام وغيرهم.