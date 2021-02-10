“الإنشاءات المعدنية” تدخل على خط صيانة أفران معامل الإسمنت

دمشق – محمد زكريا

على الرغم من قلّة كوادرها الهندسية، والبالغ عددهم ثلاثة مهندسين فقط، استطاعت شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية أن تدخل على خط صيانة أفران معامل الإسمنت، حيث أنجزت خلال الأشهر الماضية صيانة أفران عدرا الإسمنتية، وفق ما أشار إليه مدير عام الشركة المهندس كمال الإدلبي في حديثه لـ “البعث”، موضحاً أنها المرة الأولى التي تدخل فيها الشركة عملية صيانة الفرن الأول والثاني لمعامل شركة إسمنت عدرا، ما حقّق مكاسب كبيرة للشركة، إضافة إلى اكتساب الخبرة للعناصر الفنية لدى شركة الإنشاءات في هذا المجال.

ولفت الإدلبي إلى أن الشركة باشرت في تنفيذ العقد الموقّع مع المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، حيث ينصّ هذا العقد على تصنيع ألفي طن من الأبراج الكهربائية، نُفّذ منها نحو 200 طن حتى الآن، في حين تصل قيمة العقد المذكور إلى نحو ملياري ليرة، كما أن الشركة تعاقدت هذا العام مع عدة جهات، منها وزارة النفط والثروة المعدنية لتصنيع خزانات الوقود، وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية في المدن الجامعية، وصيانة المراجل في المشافي والمعامل الحكومية، مشيراً إلى قيام الشركة بتوريد أكثر من 800 طن من حديد الخردة إلى معمل حديد حماة.

وحسب التقرير الصادر عن الشركة فإن إجمالي الإنتاج للعام الفائت تصل قيمته إلى 5 مليارات ليرة، أي بنسبة إنتاج تصل إلى 114%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى نحو 127%، مع الإشارة إلى أن الشركة قامت بتصريف إنتاجها للعام الفائت، وقامت بالعديد من الصيانات لوحداتها الإنتاجية، ولاسيما وحدة قاسيون ومعمل الوليد، إضافة إلى تصنيع وتركيب روافع جسرية حمولة 5 أطنان، كما تمّ العمل على تجهيز مستودعات الشركة. وذكر التقرير أن الشركة تلقت دعماً مالياً يُقدّر بـ500 مليون ليرة لشراء المواد الأولية. ولم يخفِ التقرير الصعوبات التي تعاني منها الشركة والمتمثلة في نقص الكادر الفني والعمالي والإداري، إضافة إلى نقص في الآليات وسيارات الخدمة، إلى جانب قدم آلات الشركة ومعداتها.